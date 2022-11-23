Bakan Hulusi Akar ve Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov'dan açıklamalar! "Önemli anlaşmalara imzalar atıldı"

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTULAR



'Çok değerli kardeşim' diye hitap ettiği Kurbanov'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, "Türkiye ve Özbekistan arasında kardeşlik hukukuna dayalı yüksek düzeyli stratejik ortaklığımız var. Bu ortaklık istikametinde ilişkilerimiz yoğun ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanlarımızın ziyaretleri, görüşmeleri çerçevesinde ilişkilerimiz çok önemli ivme kazandı. Bunun devam etmesi için de bakanlıklar olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu. Olumlu ve yapıcı ilişkilerin sonucu olarak bugün Kurbanov ile iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzaladıklarını da aktaran Akar, şunları söyledi:

"Biz yaptığımız tüm çalışmalarda karşılıklı olarak, iki ülkenin, iki silahlı kuvvetlerin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin birleşmesi için gayret gösteriyoruz. Özbekistan Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi birleştirmek suretiyle çok daha ilerilere gitme gayretindeyiz. Teknik ve danışmanlık konularda karşılıklı olarak her türlü alışverişi yapmak için ortamı hazırlamış bulunuyoruz. Askeri eğitim iş birliği konularının yanı sıra savunma sanayii konusunda da önemli gelişmeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha da derinleşeceğine ve dolayısıyla iki ordunun, iki ülkenin savunma ve güvenliğinin çok daha güçlü hale geleceğine tüm kalbimizle inanıyoruz."