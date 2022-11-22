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Başkan Erdoğan'dan Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Başkan Erdoğan’dan Ahmet Fikret Evyap’ın ailesine taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap’ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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