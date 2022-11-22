Suriye'ye kara harekatı artık an meselesi! Suriye Milli Ordusu emir bekliyor! Topçu birliklerinden ağır bombardıman
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG sivilleri hedef almaya devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri de terör mevzilerini bombardıman altına aldı. Hazırlıklarını tamamlayan Suriye Milli Ordusu da gelecek operasyon emrini bekliyor.
Pençe-Kılıç Hareketı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, sınır bölgelerinde sivilleri hedef aldı.
ÜST ÜSTE ROKET SALDIRILARI
Dün Gazitantep'te terör örgütünün alçak saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren PKK/YPG, Azez'de 3 sivili öldürdü. Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine de terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi.
TERÖR MEVZİLERİ BOMBARDIMAN ALTINA ALINDI
Terör örgütüne 'cezalandırma atışları' gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri ve obüsler terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzileri bombardıman altına aldı.
SMO GELECEK EMRİ BEKLİYOR
Bölgede tatbikatlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. SMO, gelecek operasyon emrini bekliyor.
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