Suriye’ye kara harekatı artık an meselesi! Suriye Milli Ordusu emir bekliyor! Topçu birliklerinden ağır bombardıman

ÜST ÜSTE ROKET SALDIRILARI

Dün Gazitantep'te terör örgütünün alçak saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren PKK/YPG, Azez'de 3 sivili öldürdü. Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine de terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi.