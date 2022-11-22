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Beyaz Saray'dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

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Giriş: 22.11.2022 19:54
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin sınır ötesinde düzenlediği Pençe Kılıç operasyonuna ilişkin Türkiye'yi haklı bulan bir açıklama geldi. Açıklamada "Türkiye, Güneyine yönelik meşru terör tehditleriyle karşılaşmaya devam ediyor. Kendisini savunma hakkı var" denildi. Ancak diğer yandan bölgedeki bir operasyon için "Ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte ABD'nin çelişkili açıklaması...
Beyaz Saray’dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması
Beyaz Saray'dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması
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