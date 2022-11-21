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ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış'taki saldırıya kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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ABD Büyükelçiliği’nden Karkamış’taki saldırıya kınama

Son dakika haberi...ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

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