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Başkan Erdoğan'ın millilik çağrısı sonrası İYİ Parti'de ayrılık! Duruş sözleri sonrası ilk istifa Nazilli'den! Meral Akşener ne diyecek?

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Başkan Erdoğan’ın millilik çağrısı sonrası İYİ Parti’de ayrılık! Duruş sözleri sonrası ilk istifa Nazilli’den! Meral Akşener ne diyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye yaptığı çağrıda "Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından AK Parti'ye katılımlar başlarken İYİ Parti’den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına katılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e yaptığı "Konumunuzu gözde geçirin" çağrısının ardından, İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı.

İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın yarın Ankara'da yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı belirtildi. AK Parti Aydın İl Teşkilatı'ndan bazı isimlerin yarın düzenlenecek tören için yola çıktığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI: KONUMUNUZU GÖZDEN GEÇİRİN

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve partililere "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadesinin ardından Aydın siyaseti de hareketlendi.

ANKARA'DA GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Çağrı'nın ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın bir süredir Ankara'da görüşmeler yaptığı belirtildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZMEN: HAYIRLISI OLUR İNŞALLAH

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı'nın kendi partilerine katılacağı yönündeki haber ve söylemlere "Hayırlısı olur inşallah. Biz de yarın grup toplantısında Ankara'da olacağız. Kürşat Engin Özcan'ın kararlarına saygı duyuyoruz" ifadeleri ile cevap verdi.

GÖZLER YARINKİ GRUP TOPLANTISINDA

Aydın siyasetinin en önemli gündem maddesi Nazilli Belediye Başkanı Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler olurken herkes yarınki grup toplantısına merakla beklemeye başladı.

RUŞEN ÇAKIR: İYİ PARTİ'Lİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Millet İttifakı'na yakınlığı ile bilinen Fondaş Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında İYİ Parti içindeki bazı isim ve yöneticilerin Başkan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayacağını, bir vesileyle bu davete icabet edebileceklerini söyledi.

Çakır, "İYİ Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir" şeklinde konuşmuştu.

Seçimlere damga vuracak ayrım! Milli ve gayri milli...

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