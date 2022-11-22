Başkan Erdoğan’ın millilik çağrısı sonrası İYİ Parti’de ayrılık! Duruş sözleri sonrası ilk istifa Nazilli’den! Meral Akşener ne diyecek?

RUŞEN ÇAKIR: İYİ PARTİ'Lİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Millet İttifakı'na yakınlığı ile bilinen Fondaş Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında İYİ Parti içindeki bazı isim ve yöneticilerin Başkan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayacağını, bir vesileyle bu davete icabet edebileceklerini söyledi.



Çakır, "İYİ Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir" şeklinde konuşmuştu.