Son dakika | Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme adımı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama: Yeniden niye olmasın?
2022 Dünya Kupası için dün Katar'a giden Başkan Erdoğan, sürpriz bir görüşme gerçekleştirerek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ayak üstü sohbet etti. Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme adımlarının atıldığı Katar'daki dikkat çeken görüşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz." dedi.
SORU: (Cansın Helvacı) Tüm Türkiye şu an Sisi ile görüştüğünüz fotoğraf karesini konuşuyor. Gerçekten çok merak ediliyor, ne konuşuldu, bir süreç mi başladı? Daha önce bu konuya ilişkin açıklamalarınız olmuştu "normalleşme adımları atılabilir" diye. Dünya Kupası'nın önüne geçti bu kare. Ne söylersiniz buna ilişkin?
"HAYIRLISIYLA GÖRÜŞMELERİ YAPTIK"
"Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."
TÜRKİYE İLE MISIR İLİŞKİLERİ İÇİN NORMALLEŞME ADIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle geldiği Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.
MISIR İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İÇİN NORMALLEŞME ADIMI
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.
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