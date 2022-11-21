Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış’a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti

Terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine 4 roket atıldı. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; biri çocuk biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırı sonucunda roketin bir eve isabet etmesi sonrası Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti. Peki, Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

HASAN KARATAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda biri çocuk biri öğretmen 3 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Roket saldırısı sonucunda evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş 11 yaşındaydı.