Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca 4 roket atıldı. Hain saldırıda biri çocuk, biri öğretmen 3 kişi şehit oldu. Roketlerin ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında Hasan Karataş da bulunuyor. Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
Terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine 4 roket atıldı. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; biri çocuk biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırı sonucunda roketin bir eve isabet etmesi sonrası Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti. Peki, Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
HASAN KARATAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda biri çocuk biri öğretmen 3 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Roket saldırısı sonucunda evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş 11 yaşındaydı.
BAKAN SOYLU: BİRİ ÇOCUK BİRİ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin, "6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, "Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.
4 ROKET DAHA İSABET ETMİŞTİ
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atılmıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatılmıştı.
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- Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti
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