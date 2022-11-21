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Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış’a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca 4 roket atıldı. Hain saldırıda biri çocuk, biri öğretmen 3 kişi şehit oldu. Roketlerin ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında Hasan Karataş da bulunuyor. Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine 4 roket atıldı. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; biri çocuk biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırı sonucunda roketin bir eve isabet etmesi sonrası Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti. Peki, Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

HASAN KARATAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda biri çocuk biri öğretmen 3 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Roket saldırısı sonucunda evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş 11 yaşındaydı.

PKK/YPG'DEN KARKAMIŞ'A SALDIRI

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAKAN SOYLU: BİRİ ÇOCUK BİRİ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin, "6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile katıldığı 'Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' imza töreninin ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, "Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.

Bakan Soylu, havanın okulun bahçesine düştüğünü belirterek, "Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 çocukla 1 öğretmen ve ilgili mahallede ağır yaralı olan 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" diye konuştu.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, "TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, terör örgütünün çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı.

4 ROKET DAHA İSABET ETMİŞTİ

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atılmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatılmıştı.

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