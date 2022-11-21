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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: EURO 2028 ve sonrası için müracaatımızı yaptık | Başkan Erdoğan'ın 2022 Dünya Kupası'nda favorisi kim?

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: EURO 2028 ve sonrası için müracaatımızı yaptık | Başkan Erdoğan’ın 2022 Dünya Kupası’nda favorisi kim?

2022 Dünya Kupası açılış töreni için Katar'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, EURO 2028 ve sonrası için Türkiye olarak başvuru yaptıklarını belirtirken, Dünya Kupası'ndaki favori takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, A Spor Müdürü Cüneyt Şen'in futbol ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Futbolu çok sevdiğinizi biliyoruz. Dünya Kupası'nın açılış maçında Fenerbahçe'de oynayan Valencia'nın iki golüyle Ekvador galip geldi. Şampiyonada keşke Türkiye de olsaydı diyoruz tabii ki. Ama favoriniz hangi ülke? şeklindeki soruyu şu şekilde cevapladı:

Bunlar daha ilk maçlar. Buradan bir tespit yapabilmek, şu favoridir demek kolay bir iş değil. Her şeyden önce bu takımları tam tanımıyoruz dersek yeridir ama bazı ülkeler var ki geçmişinden bugüne bu işlere hep damga vurmuş; Brezilya gibi, Arjantin gibi, Uruguay gibi... Tabii şimdi bakıyorsunuz bu ülkelerde de değişiklikler var. Yani şu anda bu ülkelerin durumu nedir, onlar da belli değil. Onun için bir defa ilk maçlar bittikten sonra havayı bir görmek lazım. Ondan sonra belki bir karara varılabilir. Mesela ben bu akşam gerçekten Ekvador'u beğendim. Güçlü bir takım. Öbür tarafta Katar da ilk defa böyle bir şampiyonaya katılıyor. Örneğin bu grup bayağı güçlü bir grup. Burada Hollanda var, Senegal var. Bunlar hep güçlü takımlar. Sıradan takımlar değil. Onun için ilk maçları görmek lazım. Ondan sonra da "Bu işi şu ülke götürür" deriz.

2028 VE 2032 İÇİN MÜRACAATIMIZI YAPTIK

Biz ülkemizde çok güzel spor organizasyonları düzenledik. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için de dosyamızı teslim ettik. Türkiye'nin bu konudaki girişimleri ve çalışmaları nasıl ilerliyor?

Başkan Erdoğan, "Biz hem 2028 için hem sonrası için müracaatımızı yaptık. Türkiye olarak hem dünyada en modern ve en yeni statlarımızla hem teknik açıdan güçlü yönlerimizle hem kapasitemizle bu organizasyonların en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok. Türkiye'nin organizasyon becerisi zaten tüm dünyanın malumu. Bununla birlikte tabii biliyorsunuz 2023 Şampiyonlar Ligi finali de haziran ayında İstanbul'da oynanacak. Artık Türkiye bu konularda talep eden değil, talep edilen bir ülke. O yüzden biz kendimize güveniyoruz. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla uluslararası organizasyon yaptık. Hakikaten her bir farklı branşa hitap eden altyapı en güzel şekilde ülkemizde mevcut. İnşallah bundan sonra da futbolda da dünya futbolu adına bir kazanım olur diye düşünüyorum. Bir de özellikle şu önemli. Mesela Türkiye'nin İskoçya ve Çekya ile maçlarını seyrettim. Bu iki maçta da takımı daha toparlanmış gördüm, daha diri gördüm. Tabii bir de takımımız şu anda daha gençleşmiş bir takım ve farklı bir havası var. Bu havayla da inşallah devamlı kendini toparlaması ve önümüzde yapılacak olan resmi maçlardan da başarıyla çıkması özgüvenini artıracaktır. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kaldı ki bayağı genç bir takımımız var. İnşallah bu genç takımımızla bizler, "dünyada biz de varız" dedirtebiliriz." yanıtını verdi." dedi.

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