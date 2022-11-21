21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2022
ABONE OL
Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı

Son dakika haberine göre Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA