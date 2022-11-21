21 Kasım 2022, Pazartesi
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PKK/YPG’DEN KARKAMIŞ’A ROKETLİ SALDIRI! A Haber sıcak bölgede… Misliyle karşılık verildi
Son dakika haberi… Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı. Bir lise, iki ev ile bir TIR’a 4 roket isabet etti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 2’si ağır 6 kişi de yaralandı. A Haber ekipleri sıcak noktalardan son gelişmeleri aktardı. Gazeteci – Yazar Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuzaslan, “ABD’nin subay terör örgütüyle açıktan mesai yapıyor.” ifadelerini kullandı.