Son dakika: İsveç Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı. Dışişleri Bakanlığı İsveç’i uyararak “Teröre karşı somut adım atmalısınız” dedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.
Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.
(Fotoğrafta: İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström)
"TERÖRE KARŞI SOMUT ADIM ATMALISINIZ"
Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KAYGILARIMIZIN GİDERİLMESİNE DESTEK OLAN İSVEÇ GÖRMEK İSTİYORUZ
Geçtiğimiz haftalarda İsveç Başbakanı Kristersson'u Ankara'da kabul eden Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili güvenlik taahhütlerini görmek istediklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi.
PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesinin engellenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
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