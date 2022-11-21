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Balıkesir merkezli terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon: Denizli'de 1 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Balıkesir merkezli terör örgütü PKK/YPG’ye operasyon: Denizli’de 1 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Balıkesir merkezli terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda Denizli'nin Çal ilçesinde Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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