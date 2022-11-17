MSB'den SON DAKİKA açıklaması: 3 PKK-KCK-PYD-YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasını yaptı.
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
YUNAN'DAN PKK'YA DESTEK
Bilindiği üzere Yunanistan, Türkiye'yi hedef alan eli kanlı terör örgütlerine kucak açmaktan çekinmiyor.
Ankara, Atina'nın başta PKK olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteğe sık sık tepki gösteriyor.
Mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerinin kamufle edildiği Lavrion kampı ise büyük tepkilere neden oluyor.
ABD'DEN PKK'YA DESTEK
Suriye'de Beşar Esad'ın yönetim anlamında kontrolü kaybetmesi sonrası emperyalist güçler ülkeyi üs olarak kullanmaya başladı.
Bu kapsamda Türkiye düşmanı PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne ABD başta olmak üzere batılı devletler tarafından silah ve silah yardımı gitmekte.
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