Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan açıklamada, hain saldırıda biri çocuk biri öğretmen 3 kişinin şehit olduğu duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Gaziantep ilinde okulların tatil edilip edilmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler...
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı. Hain saldırıda biri çocuk biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti. Karkamış roket saldırısının ardından yarın Gaziantep'te okulların tatil edilip edilmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi? İşte cevaplar...
GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Gaziantep Valiliği tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
BAKAN SOYLU: BİRİ ÇOCUK BİRİ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin, "6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, "Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.
4 ROKET DAHA İSABET ETMİŞTİ
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atılmıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatılmıştı.
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- Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?
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