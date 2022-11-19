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MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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