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Bingöl'de 15 gün süreyle eylem yasağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Bingöl’de 15 gün süreyle eylem yasağı

Bingöl Valiliği kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve miting gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu.

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