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TSK'nın belini büktüğü PKK'nın yardımına ABD'li senatör koştu! Alçak iftira: Türkiye hastane ve sivilleri vuruyor

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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TSK’nın belini büktüğü PKK’nın yardımına ABD’li senatör koştu! Alçak iftira: Türkiye hastane ve sivilleri vuruyor

Türkiye sınır ötesinde terör unsurlarını yok etmek için Suriye'de ve Irak'ta PKK hedeflerini vuruyor. Örgütün belini büken harekat kapsamında çaresiz kalan teröristlerin yardımına yine ABD koştu. Ortadoğuda milyonlarca Müslümanın ve masum sivil halkın kanına giren ABD'nin döktüğü kanları hesaba katmadan PKK'ya destek açıklaması yapan ABD'li senatör Frank Pallone, Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı iftirasını dile getirdi. Haddini iyice aşan senatör açıklamasında "Erdoğan, bir hastane dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı" dedi.

Ortadoğu'da bir çok bölgede terör örgütlerine mühimmat ve eğitim desteği veren ABD, Türkiye'yi sivilleri öldürmekle itham ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Taksim'de PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından Türkiye'nin ekonomisini hedef alan The New York Times'ın haberini alıntılayarak Twitter'dan sivillerin öldürüldüğünü öne sürdü. Pallone aynı zamanda Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye devam edeceğini belirtti.

'HASTANE BOMBALIYORLAR'
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı. Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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