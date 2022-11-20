PKK/PYD kontrolündeki Ayn el Arab bölgesi nerede? Ayn el Arab ne demek? Pençe Kılıç Hava Harekatında hangi bölgeler vuruluyor? AYN EL ARAB HARİTA

50'DEN FAZLA HAVA ARACI KATILDI

Harekata Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok hava üssünden kalkan 50'den fazla hava aracı katıldı. Harekat havadan erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile tanker uçaklar da destek verdi. Akıncı, Bayraktar TB2 ve Anka silahlı insansız hava araçları da Suriye hava sahasında harekata hem hedef tespiti hem de taşıdıkları hassas güdümlü bombalarla katıldı.