PKK/PYD kontrolündeki Ayn el Arab bölgesi nerede? Ayn el Arab ne demek? Pençe Kılıç Hava Harekatında hangi bölgeler vuruluyor? AYN EL ARAB HARİTA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatı başlattı. İstiklal saldırısının ardından Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleriyle duyurdu. Vatandaşlar harekat ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Ayn el Arab ne demek? PKK/PYD kontrolündeki Ayn el Arab bölgesi nerede? Türkiye nereleri vuruyor?
Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleriyle Pençe Kılıç Hava Harekatı başladığını duyurdu. Ayn el Arab ne demek, nerede sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki Ayn el Arab ne demek? PKK/PYD kontrolündeki Ayn el Arab bölgesi nerede? Türkiye nereleri vuruyor? İşte Türkiye Suriye son dakika haberleri...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.
HAREKATIN ADI: PENÇE KILIÇ
Bakanlıktan harekata ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/YPG'li teröristler tarafından Türkiye'ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildiği belirtilerek, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.
50'DEN FAZLA HAVA ARACI KATILDI
Harekata Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok hava üssünden kalkan 50'den fazla hava aracı katıldı. Harekat havadan erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile tanker uçaklar da destek verdi. Akıncı, Bayraktar TB2 ve Anka silahlı insansız hava araçları da Suriye hava sahasında harekata hem hedef tespiti hem de taşıdıkları hassas güdümlü bombalarla katıldı.
TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU
Harekatta savaş uçakları, lazer güdümlü ve sığınak delici bombalarla onlarca hedefi imha etti. Sınırda konuşlu topçu bataryaları da harekata destek verdi. Harekatta ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrülündeki Ayn El Arap, Tel Rıfat ve Derik çevresindeki hedefler imha edildi. Hava harekatının Irak ayağında ise Sincar ve çevresindeki terör hedefleri bombalandı. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de bugüne kadar 5 harekat düzenledi. Pençe Kılıç harekatıyla uzun zaman sonra ilk kez hava harekatı düzenlenmiş oldu. Suriye hava sahasında kontrol uzun zamandır Rusya ve ABD'nin elinde bulunuyor.
KOBANİ NEREDE?
Kobani veya Ayn el-Arab, Suriye'de bir kent. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. İlçe ile Kobani arasında ise çok kısa bir mesafe bulunuyor. 54.681 nüfusa sahiptir. 2012'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolüne geçinceye kadar Suriye'nin Halep İli'nin, Ayn el-Arab İlçesi'nin merkezi idi.
KOBANİ HARİTADAKİ YERİ
Kobani ya da Ayn El-Arab, Suriye'de bir kenttir. 55 bin kişilik bir nüfusa sahip Kobani, Mürşitpınar'ın güneyinde, Termik'in Kuzeyi'nde bulunur. Türkiye'ye sınırı vardır.
SURİYE VE IRAK'TA VURULAN BÖLGELER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ağırlıklı icra ettiği, karadanda topçu desteğinin verildiği operasyonda, Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri ateş altına alındı.
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