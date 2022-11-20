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Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın asıl amacına değindi! Ana hedef ABD'yi buradan çıkartmak

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Gürsel Tokmakoğlu A Haber’de Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın asıl amacına değindi! Ana hedef ABD’yi buradan çıkartmak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzeliyor. A Haber canlı yayınından operasyonun detaylarını aktaran Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Kaç tane terörist öldürüldüğü önemli değil" dedi. Harekatın asıl hedefine değinen Tokmakoğlu, "Soçi mutabakatında da bu var. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ABD'nin buradan çıkartılması ana hedef." şeklinde konuştu.

Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yaynında Merve Tepe'nin sorularını yanıtlayarak Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın detaylarını değerlendirdi.

Tokmakoğlu, A Haber'de operasyonun Ayn el Arab'a yapılmasının arkasındaki mesajı anlattı. Soçi mutabakatına da değinen Tokmakoğlu, "ABD buradan çıkartılması ana hedef" dedi.

"HAREKATIN GENELİNE BAKMALIYIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona genel hatlar üzerinden bakılması gerektiğini vurgulayan Tokmakoğlu, "Kaç tane terörist öldürüldüğü önemli değil." şeklinde konuştu.

A Haber canlı yayınından önemli açıklamalarda bulunan Tokmakoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ABD'nin buradan çıkartılması ana hedef. Soçi'deki mutabakatın gereği bu. Zaten genel baktığımızda olay bu. Fakat yapılan operasyona bakın. Irak'ta hemen sınırımıza kamp yakın yerlerinden bahsederdik yıllarca. Zap, Avaşin, Metina gibi. Buralarda bir operasyon yok. Zaten buralarda yapıldı. Askerimiz orada. Orayı korumak ilgili operasyonlar devam ediyor. Irak'ta Sincar'da Kandil'de onların sözde karargah dedikleri yerler vuruldu. Kaç tane terörist öldürüldüğü önemli değil. İran sınırından itibaren operasyonlar yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

"ALIN BU DA BİZİM MESAJIMIZ"

Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Türkiye'nin operasyonunun kalıcı olmak için yapılmadığını vurguladı.

A Haber'de operasyonun detayları hakkında genel değerlendirmede bulunan Tokmakoğlu, "Ayn el Arab'a hareket yapılırken arkadaşlarımız söylüyor tespit edilen yerler var. Şu operasyonla terör bitmiyor, öyle de bir amaç yok bir beklenti de yaratılmasın. Türkiye'nin duruşunu gösteren, BM haklarıyla yapılan bir operasyon. Hava Kuvvetleri'nin daha çok kullanıldığı operasyonların isimleri, MİT tarafından yapılan operasyonların isimlerine dikkat edilmeli. Burada vurgulamak istediğim şey çok daha önemli gibi geliyor bana." dedi.

Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Türkiye ile Suriye'nin son zamanlardaki yakınlaşmasının önüne geçmek için ve hatta PKK/YPG unsurlarının inkarcı bir şekilde yaklaştığı, promoter tip dediğimiz adı da yeni duyulmuş olan Afrin'in kurtuluş gücü HRE gibi başka bir yapıyı öne sürerek yapılan bir operasyon var burada. Kafa karışılıklığı yaratılması, aslına bakarsanız İstiklal'de yapılan eylemin içerisinde esas maksattı. Bizim verdiğimiz cevap ise buna cevap veriyoruz. Biz bunu algıladık, sizin mesajınız buydu alın bizim mesajımız da bu diyoruz. Onun için İran sınırından oraya kadar hava harekatı yapılıyor."

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