Son dakika: Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi

Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı paylaşımlarda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor, terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." dedi.