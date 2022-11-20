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Son dakika: Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdiği görüntüler yayınlandı.

Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı paylaşımlarda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor, terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." dedi.

Öte yandan Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları ve planlamaları aktardığı ve Erdoğan'ın onaylayarak talimatlandırdığı anlar yer aldı.

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