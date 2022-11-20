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BBP Lideri Mustafa Destici'den Pençe Kılıç Operasyonu'na destek! PKK ile de FETÖ'cü darbecilerle de helalleşmeyeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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BBP Lideri Mustafa Destici’den Pençe Kılıç Operasyonu’na destek! PKK ile de FETÖ’cü darbecilerle de helalleşmeyeceğiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi. Denizli Mitingi'nde konuşan Destici, "Biz askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı katleden PKK ile de FETÖ'cü darbecilerle de helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" dedi.

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