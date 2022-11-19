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ABD'den PKK'ya üstü kapalı uyarı: Türkiye operasyon düzenleyecek dikkat edin!

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Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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ABD’den PKK’ya üstü kapalı uyarı: Türkiye operasyon düzenleyecek dikkat edin!

ABD Erbil Başkonsolosluğu, internet sitesinden 'vatandaşları için' yayınladığı bildiride, Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. ABD'nin söz konusu çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstiklal'deki bombalı saldırı sonrası sarf ettiği sözleri akıllara getirdi. Bakan Soylu, terör saldırısı üzerinden Türkiye'ye verilmek istenen mesaja dikkat çekmiş ve ABD'ye çok sert tepki göstermişti. Bölgedeki terör PKK/PYD/YPG'ye silah yardımlarını sürdüren ABD'nin bu mesajı, 'terör örgütüne uyarı' olarak yorumlandı.

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin olası bir Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağını iddia ederken ABD vatandaşlarından sınır bölgelerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

Bahse konu duyuruda, operasyon ihtimalinden bahseden "güvenilir açık kaynakların" izlendiği belirtilirken ABD vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları ve büyük protestolara ilişkin dikkatli olmaları tavsiye edildi.

DÖRT UYARI YAPTILAR

Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak 'Sınır bölgelerinden kaçının', 'Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun', 'Düşük bir profil tutun', 'Güncellemeler için yerel medyayı izleyin' ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ

ABD'nin söz konusu çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstiklal'deki bombalı saldırı sonrası sarf ettiği sözleri akıllara getirdi.

Bakan Soylu, terör saldırısı üzerinden Türkiye'ye verilmek istenen mesaja dikkat çekmiş ve ABD'ye çok sert tepki göstermişti.

PKK'YA ÜSTÜ KAPALI UYARI: "TÜRKİYE OPERASYON DÜZENLEYECEK DİKKAT EDİN!"

Bölgedeki terör PKK/PYD/YPG'ye silah yardımlarını sürdüren ABD'nin bu mesajı, 'terör örgütüne uyarı' olarak yorumlandı.

"ABD'NİN AÇIKLAMASININ ZAMANI MANİDAR"

Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ABD'nin açıklamasının zamanının manidarlığına dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya, "Aslında çok manidar bir açıklama. Türkiye'nin manevra alanını genişletmesi ve "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganı yeni bir harekatın olması gerektiğini ifade etmişti. Türkiye, ABD ve Rusya'ya sayın cumhurbaşkanı dile getirmiştir. Bu olmazsa olmaz. Son terör saldırısıyla birlikte, terör damalarını kesme noktasında büyük bir zorunluluk var. Sınır ötesi operasyonlarımızı taçlandıracak operasyon. Operasyonun eli kulağında olduğunu tahmin edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"5. HAREKAT TAÇLANDIRACAK"

Dr. Kemal Olçar ise, "ABD görevlileriyle Türkiye'de bir toplantı icra etti. Bir sonraki toplantı ABD'de inşa edilecek. Hem Rusya hem ABD liderleri Türkiye ile görüştü. Peş peşe gelen toplantılar, olaylar ışığında genel tablo şunu gösteriyor. PKK son bir yılda inanılmaz bir zayiat verdi. ABD'nin yetiştirdiği bu sözde liderler ortadan kalktı. 4 operasyonla tamamlandığını düşünmüyorum hem taçlandıracak harekatı. Hem de politik hedeflere ulaşacak. Terör koridoru ortadan kaldırılacak. Mültecilerin yeniden ülkeye dönüşleri hızlandırılacak. Sözde kürdistan'ın ortadan kaldırılması açısından 5. Harat bir nebze elzemleşmeye başladı. Birlikler zaten hazır bölgede." diye konuştu.

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