ABD’den PKK’ya üstü kapalı uyarı: Türkiye operasyon düzenleyecek dikkat edin!

"5. HAREKAT TAÇLANDIRACAK"

Dr. Kemal Olçar ise, "ABD görevlileriyle Türkiye'de bir toplantı icra etti. Bir sonraki toplantı ABD'de inşa edilecek. Hem Rusya hem ABD liderleri Türkiye ile görüştü. Peş peşe gelen toplantılar, olaylar ışığında genel tablo şunu gösteriyor. PKK son bir yılda inanılmaz bir zayiat verdi. ABD'nin yetiştirdiği bu sözde liderler ortadan kalktı. 4 operasyonla tamamlandığını düşünmüyorum hem taçlandıracak harekatı. Hem de politik hedeflere ulaşacak. Terör koridoru ortadan kaldırılacak. Mültecilerin yeniden ülkeye dönüşleri hızlandırılacak. Sözde kürdistan'ın ortadan kaldırılması açısından 5. Harat bir nebze elzemleşmeye başladı. Birlikler zaten hazır bölgede." diye konuştu.