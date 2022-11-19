Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti. Celal Kılıçdaroğlu, bir dönem kardeşine yönelik söylemleri nedeniyle gündem olmuştu. Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Kılıçdaroğlu, ağabeyini HDP'den geri istemiş, FETÖ'ye verilen desteği dile getirdiği için CHP'den de ihraç edilmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, vefat etti.
EVİNDE FENALAŞTI
Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
KARACİĞER VE SOLUNUM YOLU SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Celal Kılıçdaroğlu, bir süredir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde, kardeşini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika kalmıştı.
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü. CHP Genel Başkanı da Amerika gezisi sonrası Kocaeli'ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti.
Celal Kılıçdaroğlu bir dönem kardeşine yönelik söylemleri nedeniyle gündem olmuştu.
KILIÇDAROĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILMIŞTI
Celal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemine de katılmıştı.
Kılıçdaroğlu, elinde "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" pankartıyla o dönem gündem olmuştu.
"FETÖ-CHP İŞ BİRLİĞİNE" DEĞİNMİŞ, CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.
2016 yılında "FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar" yazılı pankart açan Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den ihraç edileleciğinin söylenmesi üzerine "Beni ihraç edeceklerse de etsinler. Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam. Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ'den yana kararını kullanmıştır. Bu konuda benim görüşüm budur" ifadelerini kullanmıştı.
"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM" DEMİŞTİ
CHP'deki FETÖ yapılanmasını protesto eden Celal Kılıçdaroğlu, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle evden dışarı çıkamadığını söylemişti.
Kaldığı ev sır gibi saklanan Kılıçdaroğlu, "Abim beni yalnız bıraktı. Ama ben öleceğimi bilsem dahi FETÖ ile mücadeleme devam edeceğim" demişti.
CHP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYIMLANDI
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.
CHP Kocaeli İl Başkanlığı da,"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz" paylaşımını yaptı.
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