Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti

"FETÖ-CHP İŞ BİRLİĞİNE" DEĞİNMİŞ, CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

2016 yılında "FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar" yazılı pankart açan Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den ihraç edileleciğinin söylenmesi üzerine "Beni ihraç edeceklerse de etsinler. Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam. Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ'den yana kararını kullanmıştır. Bu konuda benim görüşüm budur" ifadelerini kullanmıştı.