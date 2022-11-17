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Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: İran sınırından Türkiye'ye giren teröristlere operasyon

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: İran sınırından Türkiye’ye giren teröristlere operasyon

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından Türkiye’ye girdiği tespit edilen 2 teröristten birisinin canlı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

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