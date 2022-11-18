İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu

"Bizler, gençler dağa gitmesin diye uğraşırken, HDP'nin parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, 'portatif' diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını (HDP) bu millete vermelidirler."

Soylu, ülkenin güvenlik güçlerine yönelik "kimyasal silah kullanma" iftirasına alkış tutanların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır." diye konuştu.

Bakan Soylu, PKK/PYD ile sınır komşusu olmaktan sakınca görmeyenlerin, terörle mücadele eden polis, jandarma, asker ve korucular ile gazi ve şehit ailelerine söyleyecek sözlerinin olamayacağının altını çizdi.