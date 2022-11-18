Kılıçdaroğlu'ndan yeni tehdit: Bu kez rekor üstüne rekor kıran borsa ve SPK'yı hedef aldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit ve iftira siyasetlerine bir yenisini daha ekledi. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran borsayı, sosyal medya hesabından hedef alan Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve borsa yönetimini açıkça hedef gösterdi. Doların Türk Lirası karşısında neden değer kazanmadığını sorgulayan ve milli para karşısında dövizi teşvik edercesine konuşan CHP lideri, geçtiğimiz aylarda da benzer provokasyonlara girişmiş; vali, hakim, savcı, memur ve bürokratları da açıkça tehdit etmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, manipülasyon, provokasyon ve iftiraya dayalı siyaset anlayışını hız kesmeden sürdürüyor.
Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimklerinde aday olmak için ABD ve İngiltere'de icazet yoklayan Kılıçdaroğlu, tehdit dolu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
SPK VE BORSA YÖNETİMİNE TEHDİT
Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapan CHP lideri, bu kez rekor üstüne rekor kıran borsayı karaladı, SPK ve borsa yönetimini hedef gösterdi.
Dolar - TL üzerinden manipülasyon yapıp sözlerinin devamında borsayı karalamak için kollarını sıvayan CHP lideri, "Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra "emir geldi, yaptım" demek yok. Benden söylemesi" ifadelerini kullanarak alenen tehdit diline başvurdu.
Kılıçdaroğlu'nun kirli manipülasyonu bununla da sınırlı kalmadı. Borsa tarihi günlerini yaşarken zamanlaması manidar bir şekilde tehdit diline başvuran CHP Genel Başkanı, yatırımların önü kesilsin diye küçük yatırımcıları da "Avlanan siz olacaksınız" diyerek olumsuz etkiledi.
Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
"Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.
Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.
SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum."
TEFECİ DEDİĞİ LONDRA'YA İCAZET ALMAYA GİTMİŞTİ: "PARAYI BULDUM GENÇLER"
Kılıçdaroğlu, 'tefeci ve faizci' dediği Londra'da para ve kaynak arayışına giderek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergilemişti. İcazet seferinin ikinci ayağı olarak Londra'ya giden ve niyetini, 'para ve kaynak bulmak' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Parayı buldum" demişti.
BORSA TARİHE GEÇTİ: REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 140'a yaklaşan getiriyle küresel pay piyasalarından oldukça pozitif ayrışırken, endekste yukarı yönlü beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.
ARALIK 2003'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ AYLIK PERFORMANS
Rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksinde piyasa beklentileri pozitif kalmayı sürdürüyor. BIST 100 endeksi, ekimde yüzde 25,1 yükselerek Aralık 2003'ten bu yana en güçlü aylık performansını sergilerken, kasım başından bu yana da yüzde 12 değer kazandı.
Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 140 yükselen BIST 100 endeksi, dolar bazlı bakıldığında da yüzde 73 getiriyle yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Dolar bazında 240 sent ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.
TÜM SEKTÖRLER YILBAŞINDAN BU YANA YÜKSELİŞTE
BIST 100 endeksi sektör endeksleri bazlı incelendiğinde, tüm sektörlerin yılbaşından bu yana yükseldiği dikkati çekiyor. En çok kazandıran yüzde 152 ile holding endeksi, yüzde 141 ile ticaret endeksi ve yüzde 140 ile bankacılık endeksi oldu.
Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksindeki hisselerin 97'si değer kazanırken, 3'ü geriledi.
KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİT SİYASETİ İLK DEĞİL: DAHA ÖNCE DE MEMURLAR, BÜROKRATLAR VE YARGIYI DA TEHDİT ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı son dönemde, toplumun birçok kesimine adeta savaş açtı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da bugünküne benzer provokasyonlara girişmiş; vali, hakim, savcı, memur ve bürokratları da açıkça tehdit etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun son dönemde tehdit ettiği kesimlerden bazıları şöyle:
Hakim ve savcılar: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilere hakaret edip, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen üzerinden hakim ve savcıları hedef göstermişti.
Öğretmenler: Sözde özgürlükçü Kılıçdaroğlu, aynı fikirde olmadığı öğitimcilere püskürmüştü: "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem."
Yatırımcılar: Kılıçdaroğlu defalarca projeleri hedef aldı. Projeler üzerinden yatırımcıları, bankaları tehdit etti, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden tehditler savurdu. Projelerde görev alacak müteahttilere ağır hakaretler ve tehditler savurdu.
Valiler: "Valileri uyarıyorum; Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"
Başkan Erdoğan'ın tercümanına tehdit: "NATO Liderler Zirvesi sırasında Başkan Erdoğan'ın tercümanlığını yapan Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz."
İş dünyası, iş insanları: "AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacağız."
İşte Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının tehdit dilinden 'görüntülerle' birkaç örnek;
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