Kılıçdaroğlu’ndan yeni tehdit: Bu kez rekor üstüne rekor kıran borsa ve SPK’yı hedef aldı

Kılıçdaroğlu'nun kirli manipülasyonu bununla da sınırlı kalmadı. Borsa tarihi günlerini yaşarken zamanlaması manidar bir şekilde tehdit diline başvuran CHP Genel Başkanı, yatırımların önü kesilsin diye küçük yatırımcıları da "Avlanan siz olacaksınız" diyerek olumsuz etkiledi.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

"Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.

Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum."