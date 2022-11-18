Kılıçdaroğlu TSK’yı hedef alan TTB’nin heyetini makamında ağırladı

TERÖRİST KARASU: "FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!"

Karasu açıklamasında şunları söylemişti:

"Şebnem Korur Fincancı'yı saygıyla selamlıyorum. Türk halkının onuru. Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor.

Bu kadar baskı altında bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir. Çok önemlidir tutumu. Tarihi bir eylemdir. Örnek bir duruş ortaya koyuyor."