Kılıçdaroğlu TSK'yı hedef alan TTB'nin heyetini makamında ağırladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla itham eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, PKK'lı teröristle mecliste basın toplantısı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da eşlik etti.
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kanalına konuşmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.
SKANDAL SÖZLER CEZASIZ KALMADI: FİNCANCI TUTUKLANDI
Fincancı'nın skandal sözleri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Fincancı, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
BAHÇELİ'DEN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, "kimyasal silah" açıklamasında bulunan Fincancı için, "TTB Başkanının Türk vatandaşlarından çıkarılması, vatansız olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir" demişti.
Bahçeli, TTB'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek söz konusu birliğin kapatılması gerektiğini savunmuştu.
MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep etmişti.
KILIÇDAROĞLU TSK'YI HEDEF ALAN TTB'NİN HEYETİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Yaşananlar sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'yı hedef alan TTB'nin heyetini makamında ağırladı.
CHP Lideri, Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.
TERÖRİSTİ MECLİS'TE AĞIRLAYAN AĞBABA BAŞ KÖŞEDE OTURDU
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, PKK'lı teröristle mecliste basın toplantısı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.
İLK CHP-HDP İTTİFAKI SAHİP ÇIKMIŞTI
TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme getiren Fincancı'nın, tutuklanmasının ardından da ilk tepkiler CHP ve ittifak ortağı HDP cephesinden gelmişti.
CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu söyleyip, "Kabul edilemez." diyerek sahip çıkmııştı.
TTB'ye gidip basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "TTB'nin her zaman yanındayız. Şebnem Korur Fincancı hocamız bizim için büyük bir değerdir. Mücadelesini ve duruşunu sahipleniyoruz. Sonuna kadar yanındayız." diye konuşmuştu.
KILIÇDAROĞLU DA KABUL ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etmişti.
PKK ELEBAŞI DA ÖVGÜLER DİZDİ
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'ye atılan 'kimyasal silah' iftirası sonrası Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizmişti.
TERÖRİST KARASU: "FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!"
Karasu açıklamasında şunları söylemişti:
"Şebnem Korur Fincancı'yı saygıyla selamlıyorum. Türk halkının onuru. Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor.
Bu kadar baskı altında bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir. Çok önemlidir tutumu. Tarihi bir eylemdir. Örnek bir duruş ortaya koyuyor."
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