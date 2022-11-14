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Fidel Okan'ın hakaretlerine ceza geldi: Tazminata mahkum edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Fidel Okan’ın hakaretlerine ceza geldi: Tazminata mahkum edildi

Avukat Fidel Okan'ın Turkuvaz Medya yayın organları Takvim ve Sabah Gazetelerini hedef alması cezasız kalmadı. Fidel Okan hakaretleri ve çirkin ifadeleri nedeni ile tazminata mahkum edildi.

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