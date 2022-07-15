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Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ın tercümanını tehdit etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’ın tercümanını tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını hedef aldı. NATO görüşmelerinde alınan kararları tercümana bağlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, geride kalan gün aldığı kararla, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin çeşitli kısıtlamaların yer aldığı yasa tasarısını onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından veto edileceği konuşulan tasarıya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SON HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TERCÜMANI

NATO Liderler Zirvesi sırasında Başkan Erdoğan'ın tercümanlığını yapan Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullandı.

"HESABA ÇEKECEĞİZ" İMASI

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda tercümanı 'hesaba çekeceklerini' de ima ederek, "Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz." dedi.

BATI'DAN TALİMAT ALAN KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL TUTULMASI

Yayımladıkları bildirilerde dahi büyükelçilerden talimat aldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında, Başkan Erdoğan'ın Batı tarafından desteklediğini de öne sürdü.

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