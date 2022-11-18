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Datça açıklarında korkutan deprem

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Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Datça açıklarında korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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