18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Endonezya'da 6,9 şiddetinde deprem

Son dakika: Endonezya'da 6,9 şiddetinde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Endonezya’da 6,9 şiddetinde deprem

SON DAKİKA: Endonezya'daki Sumatra Adası'nın batısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin 212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA