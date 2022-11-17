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Komşuda 5.0 büyüklüğünde deprem! İran sallandı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Komşuda 5.0 büyüklüğünde deprem! İran sallandı...

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde yaşandığı da belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinin Bender Kong bölgesi olan deprem yerel saatle 17.29'da kaydedildi.

5 büyüklüğündeki depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, durum değerlendirmesi için ekiplerin Bender Kong'a sevk edildiğini, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

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