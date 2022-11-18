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İstanbul'da tramvay arızası: Seferler belli duraklar arasında yapılıyor

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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İstanbul’da tramvay arızası: Seferler belli duraklar arasında yapılıyor

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler kısmi olarak durdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

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