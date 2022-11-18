İstanbul’da tramvay arızası: Seferler belli duraklar arasında yapılıyor

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapıldığını duyurdu. ARIZA NEDENİYLE SEFERLER AKSADI Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır.' ifadesine yer verildi. SEFERLERİN NORMALE DÖNDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılan seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Yaklaşık 40 dakika süren arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN