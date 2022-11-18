Bakan Soylu CHP’li belediyeleri işaret etti: Terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağım

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Soylu, "Terör Soruşturmaları (Belediyeler)" yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:

"Sonuç burada. Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin nasıl terör örgütlerine peşkeş çekildiğini söylerim. Bütün belgeleri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Ataşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim. Hem anlaşma yapacaksın HDP ve PKK ile hem terör örgütlerinin üyelerini oraya koyacaksın hem de diyeceksin ki: Bunun suçlusu İçişleri Bakanlığıdır. Yok öyle."