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Bakan Soylu CHP'li belediyeleri işaret etti: Terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağım

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Bakan Soylu CHP’li belediyeleri işaret etti: Terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında, "Terör Soruşturmaları (Belediyeler)" yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım." dedi. Bakan Soylu, muhalefet partilerinin vekillerine dönerek, "Hem anlaşma yapacaksın HDP ve PKK ile hem terör örgütlerinin üyelerini oraya koyacaksın hem de diyeceksin ki: Bunun suçlusu İçişleri Bakanlığıdır. Yok öyle" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ İŞARET ETTİ: "TERÖR ÖRGÜTLERİNE NELER YAPTIKLARINI AÇIKLAYACAĞIM"

Bakan Soylu, görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada CHP'li belediyelerin terör örgütleriyle kirli iş birliklerini ifşa edeceğini açıkladı.

Bakan açıklamasında, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Soylu, "Terör Soruşturmaları (Belediyeler)" yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:

"Sonuç burada. Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin nasıl terör örgütlerine peşkeş çekildiğini söylerim. Bütün belgeleri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Ataşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim. Hem anlaşma yapacaksın HDP ve PKK ile hem terör örgütlerinin üyelerini oraya koyacaksın hem de diyeceksin ki: Bunun suçlusu İçişleri Bakanlığıdır. Yok öyle."

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