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Muğla Ula'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Muğla Ula’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 07.26'da AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. erin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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