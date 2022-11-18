Bakan Soylu’dan TİP’li Şık ile HDP’li Turan’a yaylım ateşi: Otur aşağıya terörist bozuntusu

"AYAĞINI SİZ KIRDINIZ, YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

"İftira ediyorsunuz. Onun ayağına siz bastınız, siz kırdınız." diyen Bakan Soylu, "İspat etsenize, ayağına siz bastınız. Aynısını yaptınız Şırnak'ta. İftira ettiniz, yalan söylediniz." ifadelerini kullandı.