Bakan Soylu'dan TİP'li Şık ile HDP'li Turan'a yaylım ateşi: Otur aşağıya terörist bozuntusu
İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan HDP'li Rıdvan Turan, emniyet güçlerini hedef aldı. HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren Turan, Bakan Soylu'ya el kol salladı. Gelişme sonrası sinirlenen Bakan Soylu, "Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu. Sabah akşam askeri, polisi suçluyorsunuz. Teröristler sizi." dedi. Bakan, görüşmeleri provoke etmeye çalışan TİP'li Ahmet Şık'a ise, "Fiyatını söyle fiyatını" ifadeleriyle tepki gösterdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.
Komisyonda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP vekili Rıdvan Turan arasında sert bir tartışma yaşandı. Turan, HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne sürünce Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi.
"AYAĞINI SİZ KIRDINIZ, YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"
"İftira ediyorsunuz. Onun ayağına siz bastınız, siz kırdınız." diyen Bakan Soylu, "İspat etsenize, ayağına siz bastınız. Aynısını yaptınız Şırnak'ta. İftira ettiniz, yalan söylediniz." ifadelerini kullandı.
"OTUR AŞAĞIYA TERÖRİST BOZUNTUSU SENİ"
Turan'ın karşısında el kol sallaması sonrası sinirlenen Bakan Soylu, "Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu. Sabah akşam askeri, polisi suçluyorsunuz. Teröristler sizi. Hepiniz teröristsiniz. Otur aşağıya. Seni Amerika'nın oyuncağı seni." diye konuştu.
BAKAN SOYLU'DAN TİP'Lİ ŞIK'A: "FİYATINI SÖYLE FİYATINI"
Bakan, görüşmeleri provoke etmeye çalışan TİP'li Ahmet Şık'a ise, "Fiyatını söyle fiyatını" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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