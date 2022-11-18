19 Kasım 2022, Cumartesi
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Bakan Soylu'dan uyuşturucu iddialarına tepki: İddiasını ispat etmeyen Kılıçdaroğlu şerefsizdir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen CHP'nin uyuşturucu iftirasına ilişkin, "Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir." diye konuştu.