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Bakan Soylu'dan uyuşturucu iddialarına tepki: İddiasını ispat etmeyen Kılıçdaroğlu şerefsizdir

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Giriş: 18.11.2022 23:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen CHP'nin uyuşturucu iftirasına ilişkin, "Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir." diye konuştu.
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