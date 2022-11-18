İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan devlete ve TSK'ya iftira atan HDP ile CHP'li vekillere tokat gibi cevaplar! Devlete iftira atan şerefsizdir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP ve CHP'li vekillerin skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Beyoğlu'ndaki saldırıya işaret ederek açıklama yapan HDP'li Paylan "Bu tip provokasyonların içinde her zaman devletin içindeki bir karanlığın parmağı olmuştur" dedi. Bakan Soylu ise Paylan'ın skandal sözlerine, "Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir." diyerek tepki gösterdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Meclis'teki provokasyonuna da değinen Bakan Soylu, "Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Sen mahkeme basan eşkıyasın" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldü.
HDP'Lİ PAYLAN'DAN SKANDAL SÖZLER
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe kanun teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip (İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı) provokasyonlar olmuştur. Benim kafama pek çok soru işareti takılıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçmişte bu tip provokasyonların içinde her zaman devletin içindeki bir karanlığın parmağı olmuştur." dedi.
"DEVLETE BÖYLE BİR İFTİRA ATAN ŞEREFSİZDİR"
Bunun üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tepki göstererek, "Sen PKK'yı savunuyorsun, sen PKK'yı temizliyorsun, sen PYD'yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK'yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula" ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ BEŞTAŞ'A DA SERT TEPKİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kimseye hakaret etmediğini söyledi. Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bize ettiniz ama" dedi. Bakan Soylu ise, "Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem" cevabını verdi.
Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi esnasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir uyuşturucu baronu ile fotoğrafını göstererek, "Sınır namustur, siz sınırımızı kevgire çevirdiniz" ifadeleri tartışmalara neden oldu. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bakan Soylu'ya söz verdi.
"BEN TERÖRİSTE HAKARET ETTİM"
Soylu, konuşmasında şunları söyledi:
"Ben sunumumda CHP'li Engin Özkoç'un konuşmasında yaptığı gibi kimseye hakaret etmedim. (HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 'Bize hakaret ettiniz ama' demesi üzerine) Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem. Şahsımızı ve kimliğimizi hedef alıyor gibi gözükse de hedef alınan şahsımız ve kimliğimiz değil. Çok hakaretlerde bulunuldu. Tamamen ağır hakaretler olarak seçilmiş bir bütçe konuşması olarak değerlendirildi. Kötü söz sahibinindir. Bu sözlerin her birini kendisine iade ediyoruz. Ancak fotoğraflarla konuşmak gerekirse kendi genel başkanının uyuşturucu, taciz ve teröristlerle beraber çekilmiş, arkadaşlarının çekilmiş onlarca fotoğrafı burada (hazırladıkları Kılıçdaroğlu hatırası kitabı) var. Kendisine verebilirim."
"Eğer fotoğraflarla konuşulması gerekirse hala sitemizde duran tutuklu gazetecilerde terörist olarak değerlendirilen fotoğrafları var. Türkiye'nin en büyük terör örgütlerinden biri olan FETÖ'cülerle nasıl bir 'fetöroman' içinde olduğunun yüzlerce fotoğrafları var. Bu ucuz siyaset ve ucuz anlayış elbette ne TBMM çatısında ne bizim nezdimizde bir karşılık bulamamıştır."
CHP'Lİ BAŞARIR'A; SENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR MUYUZ?
Komisyonda milletvekilleri bütçeye ilişkin görüşlerini bildirdiği esnada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır söz aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın terörist Albashır ile telefonla konuştuğu öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'a ilişkin, "Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz siz" sözlerine, "Sen TSK'ya satılmış diyen adamsın. Siz mahkeme basan eşkıyalarsınız" diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başarır'ın sözünü keserek, "Sen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) satılık dedin. Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Ne konuşuyorsun? Sen mahkeme basan eşkıyasın. Eşkıyasınız. Mahkeme basan eşkıyalarsınız. Senin ne mahkemeye ne de TSK'ya saygın var. Senin nasıl bir TSK düşmanı olduğun apaçık ortada" diyerek tepki gösterdi.
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