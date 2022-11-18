İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan devlete ve TSK’ya iftira atan HDP ile CHP’li vekillere tokat gibi cevaplar! Devlete iftira atan şerefsizdir

Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi esnasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir uyuşturucu baronu ile fotoğrafını göstererek, "Sınır namustur, siz sınırımızı kevgire çevirdiniz" ifadeleri tartışmalara neden oldu. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bakan Soylu'ya söz verdi.

"BEN TERÖRİSTE HAKARET ETTİM"

Soylu, konuşmasında şunları söyledi:

"Ben sunumumda CHP'li Engin Özkoç'un konuşmasında yaptığı gibi kimseye hakaret etmedim. (HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 'Bize hakaret ettiniz ama' demesi üzerine) Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem. Şahsımızı ve kimliğimizi hedef alıyor gibi gözükse de hedef alınan şahsımız ve kimliğimiz değil. Çok hakaretlerde bulunuldu. Tamamen ağır hakaretler olarak seçilmiş bir bütçe konuşması olarak değerlendirildi. Kötü söz sahibinindir. Bu sözlerin her birini kendisine iade ediyoruz. Ancak fotoğraflarla konuşmak gerekirse kendi genel başkanının uyuşturucu, taciz ve teröristlerle beraber çekilmiş, arkadaşlarının çekilmiş onlarca fotoğrafı burada (hazırladıkları Kılıçdaroğlu hatırası kitabı) var. Kendisine verebilirim."