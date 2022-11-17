Son dakika: Komisyonda HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi! İYİ Parti oylamaya katılmadı
Son dakika haberleri... TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. AK Parti, CHP ve MHP oyunu, Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde kullandı. HDP ret oyu verirken İYİ Parti oylama katılmadı. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihayi kararı verecek.
6 BİRLEŞİME KATILMADI
Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in savunmasının alınması için AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.
Toplantıda, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yaptı.
NOT DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLARI İDDİANAMEDE
İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.
Güzel'in terör örgütü kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.
İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İYİ PARTİ OYLAMAYA KATILMADI
AK Parti, CHP ve MHP oyunu, Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde kullandı. HDP ret oyu verirken İYİ Parti oylama katılmadı.
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Güzel'in dokunulmalığı Mart ayında kaldırılmıştı. Eylül ayında yurt dışına kaçamaya çalışırken yakalanan Güzel halen tutuklu. 'Silahlı terör örgütü kurmak suçundan' 15 yıl ceza istemiyle yargılanıyor.
SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE VERDİK
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde komisyondan çıkan karara ilişkin muhalefet şerhi için salıya kadar süre verdiklerini bildirdi.
Beyazıt, Güzel'in, "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği Karma Komisyon toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Semra Güzel ile ilgili Başkanlık Divanının gönderdiği dosyanın incelenerek, Hazırlık Komisyonunun kurulduğunu hatırlatan Beyazıt, milletvekilinin özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlık yaptığının tespit edildiğini söyledi.
Beyazıt, bugün ise Karma Komisyonun kararını verdiğini belirterek, "Muhalefet şerhi için salı gününe kadar süre verdik. Genel Kurulun gündemine Karma Komisyonumuzun kararını sunmuş olacağız." bilgisini verdi.
HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırıldığını anımsatan Beyazıt, "Semra Güzel, şu anda tutuklu ve cezaevinde. Milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili süreç de bugün itibarıyla Karma Komisyonumuzda sonuçlandı. Genel Kurulda karar verildikten sonra işlem tesis edilecektir." ifadelerini kullandı.
Beyazıt, Güzel ile ilgili çeşitli savunmalar yapıldığına işaret ederek, "Şunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir; Semra Güzel'in, PKK kamplarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile hem de bir tane teröristle değişik fotoğrafları var. Silahlı gösterileri var. Onların bayrak diye tanımladığı paçavraları karşısında fotoğrafları var. Bu nedenle dokunulmazlığı kaldırılmıştı." diye konuştu.
Meclis'e devam etmediği halde milletvekili haklarından yararlanan Güzel'in, 6 birleşime katılmadığı tespit edildiği için bugün Karma Komisyon'da bu kararın verildiğini bildiren Beyazıt, Genel Kurul'un gündemine sunulacağını kaydetti.
Beyazıt, "Takdir, Genel Kurulumuza aittir." dedi.
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