Son dakika: Komisyonda HDP’li Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi! İYİ Parti oylamaya katılmadı

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İYİ PARTİ OYLAMAYA KATILMADI

AK Parti, CHP ve MHP oyunu, Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde kullandı. HDP ret oyu verirken İYİ Parti oylama katılmadı.

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Güzel'in dokunulmalığı Mart ayında kaldırılmıştı. Eylül ayında yurt dışına kaçamaya çalışırken yakalanan Güzel halen tutuklu. 'Silahlı terör örgütü kurmak suçundan' 15 yıl ceza istemiyle yargılanıyor.

SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE VERDİK

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde komisyondan çıkan karara ilişkin muhalefet şerhi için salıya kadar süre verdiklerini bildirdi.

Beyazıt, Güzel'in, "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği Karma Komisyon toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Semra Güzel ile ilgili Başkanlık Divanının gönderdiği dosyanın incelenerek, Hazırlık Komisyonunun kurulduğunu hatırlatan Beyazıt, milletvekilinin özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlık yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Beyazıt, bugün ise Karma Komisyonun kararını verdiğini belirterek, "Muhalefet şerhi için salı gününe kadar süre verdik. Genel Kurulun gündemine Karma Komisyonumuzun kararını sunmuş olacağız." bilgisini verdi.

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırıldığını anımsatan Beyazıt, "Semra Güzel, şu anda tutuklu ve cezaevinde. Milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili süreç de bugün itibarıyla Karma Komisyonumuzda sonuçlandı. Genel Kurulda karar verildikten sonra işlem tesis edilecektir." ifadelerini kullandı.

Beyazıt, Güzel ile ilgili çeşitli savunmalar yapıldığına işaret ederek, "Şunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir; Semra Güzel'in, PKK kamplarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile hem de bir tane teröristle değişik fotoğrafları var. Silahlı gösterileri var. Onların bayrak diye tanımladığı paçavraları karşısında fotoğrafları var. Bu nedenle dokunulmazlığı kaldırılmıştı." diye konuştu.

Meclis'e devam etmediği halde milletvekili haklarından yararlanan Güzel'in, 6 birleşime katılmadığı tespit edildiği için bugün Karma Komisyon'da bu kararın verildiğini bildiren Beyazıt, Genel Kurul'un gündemine sunulacağını kaydetti.

Beyazıt, "Takdir, Genel Kurulumuza aittir." dedi.