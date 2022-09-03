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Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu

400 bin kişiyi dolandıran Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Türkiye'ye iadesi için çalışmalar devam ederken, Thodex davaları da sürüyor. İfadeleri ortaya çıkan müştekilerden Mustafa K., dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu beyan etti.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 12:18
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Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu

"Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu ifade ederek şikayette bulunan 588 kişiden bir kısmının beyanlarına ulaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Thodex" soruşturması kapsamında Türkiye'nin birçok yerinden şikayette bulunan 588 mağdurdan bazılarının ifadesine ulaştı.

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Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu

Müşteki Özce T, kripto para yatırımı yapmak için 2017'de internet üzerinden Koineks Teknoloji AŞ isimli firmaya üye olduğunu, firma üzerinden sürekli alım-satım yaptığını söyledi. İçeride 850 bin lira civarında parasının bulunduğunu anlatan Özce T, firmanın isminin daha sonra "Thodex" olarak değiştirildiğini ifade etti.

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Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu

Özce T, karşı tarafın daha sonra alım-satım sayfasını kapattığını, yatırdığı paraları çekemediğini ve kendisi gibi binlerce kişinin dolandırıldığını kaydederek, zararının giderilmesini istedi.

Thodex adlı kripto para borsasına 80 bin 300 lira yatırdığını ifade eden müşteki Melis G. de medyada söz konusu şirketin sahibinin kaçtığıyla ilgili haberler gördüğünü, şirketten şikayetçi olduğunu söyledi.

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Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu

Ahmet T, Thodex isimli platform kapanmadan önce içeride bulunan bakiyesinin 374 bin lira civarında olduğunu, şüphelilerce bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.

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Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu

"12 MİLYON 500 BİN LİRAMA EL KONULDU"

Borsaya yaklaşık 4 yıl önce üye olan müşteki Mustafa K. de dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu beyan etti.

Mustafa K, daha sonra Thodex platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer'in toplanan paralarla yurt dışına kaçtığı iddiasının gündeme düştüğünü belirterek, "Şahsımı dolandıran Özer'den şikayetçiyim." dedi.