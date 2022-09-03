Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu

Özce T, karşı tarafın daha sonra alım-satım sayfasını kapattığını, yatırdığı paraları çekemediğini ve kendisi gibi binlerce kişinin dolandırıldığını kaydederek, zararının giderilmesini istedi.

Thodex adlı kripto para borsasına 80 bin 300 lira yatırdığını ifade eden müşteki Melis G. de medyada söz konusu şirketin sahibinin kaçtığıyla ilgili haberler gördüğünü, şirketten şikayetçi olduğunu söyledi.