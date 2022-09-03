03 Eylül 2022, Cumartesi
Thodex mağdurlarının ifadeleri ortaya çıktı! 12 milyon 500 bin liraya el konuldu
400 bin kişiyi dolandıran Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Türkiye'ye iadesi için çalışmalar devam ederken, Thodex davaları da sürüyor. İfadeleri ortaya çıkan müştekilerden Mustafa K., dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu beyan etti.
Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 12:18
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