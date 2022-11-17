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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Finlandiya ve İsveç'e çağrı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Finlandiya ve İsveç’e çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç’ten, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid’de kabul ettikleri adımları atmalarını beklediklerini belirtti.

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