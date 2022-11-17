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Almanya'da eşcinsel aileye verilen Türk bebek ile ilgili karar verildi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Almanya’da eşcinsel aileye verilen Türk bebek ile ilgili karar verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucunda Türk bebek Emir K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye teslim edildi.

Almanya'da yaşamını sürdüren A.K., 27 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğuna müracaat, Almanya'da 30 Mayıs 2022 tarihinde koruma altına alınan ve ilgili kuruluşlarca koruyucu aile olarak belirlenen bir eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeği ile ilgili yardım istedi.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi. Anneye bu süreçte gereken yasal desteği sağlayan ataşelik görevlileri, ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kurarak bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti.

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Almanya'daki Türk koruyucu ailelerle ilgili sosyal hizmet kuruluşlarına ilişkin Alman makamlara bilgi veren ataşelik görevlileri, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı oldu.

TÜRK BEBEK EÇCİNSEL ÇİFTTEN ALINDI

Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek 30 Eylül 2022'de eşcinsel çiftten alınarak, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin koruyucu aileliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği toplantılarına da katılan bir Türk koruyucu aileye verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaştırılması için yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini içeren koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor. Bu süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla Bakanlığa bağlı ataşelikler bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Emir bebek eşcinsel aileden alındı EMİR BEBEK EŞCİNSEL AİLEDEN ALINDI
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