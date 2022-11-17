Almanya'da eşcinsel aileye verilen Türk bebek ile ilgili karar verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucunda Türk bebek Emir K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye teslim edildi.
Almanya'da yaşamını sürdüren A.K., 27 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğuna müracaat, Almanya'da 30 Mayıs 2022 tarihinde koruma altına alınan ve ilgili kuruluşlarca koruyucu aile olarak belirlenen bir eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeği ile ilgili yardım istedi.
Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi. Anneye bu süreçte gereken yasal desteği sağlayan ataşelik görevlileri, ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kurarak bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti.
Almanya'daki Türk koruyucu ailelerle ilgili sosyal hizmet kuruluşlarına ilişkin Alman makamlara bilgi veren ataşelik görevlileri, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı oldu.
TÜRK BEBEK EÇCİNSEL ÇİFTTEN ALINDI
Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek 30 Eylül 2022'de eşcinsel çiftten alınarak, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin koruyucu aileliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği toplantılarına da katılan bir Türk koruyucu aileye verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaştırılması için yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini içeren koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor. Bu süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla Bakanlığa bağlı ataşelikler bilgilendirme toplantıları düzenliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım 2022 borsa açıklaması geldi mi? BIST 100 endeksi...
- İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
- 17 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru
- Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek! Doğum yardımı nedir, başvuru şartları nelerdir? e-DEVLET DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?