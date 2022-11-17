Almanya’da eşcinsel aileye verilen Türk bebek ile ilgili karar verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaştırılması için yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini içeren koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor. Bu süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla Bakanlığa bağlı ataşelikler bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

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