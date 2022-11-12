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MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması: 10 milyon 315 bin tonu geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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MSB’den tahıl sevkiyatı açıklaması: 10 milyon 315 bin tonu geçti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 2 Kasım'dan bu yana toplam 51 gemi Ukrayna limanlarına gittiğini, 21 gemi de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı bildirdi. Açıklamada, "Şu ana kadar taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti." denildi.

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