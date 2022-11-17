Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tahıl anlaşması açıklaması: Süre 1 yıl uzatılabilir

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla temaslarını sürdüreceğinin altını çizerek "Biz 'Komşumuz açken tok yatmayalım.' anlayışıyla bu sürece öncülük ettik. Bundan sonra da bu çabalarımızı kesinti olmaması için sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"KKTC'NİN BİR YERE GÖZLEMCİ ÜYE OLABİLMESİ İÇİN BAŞKASINDAN İCAZET ALACAK DEĞİLİZ"

Çavuşoğlu, Polonya'ya füze düşmesine de değinerek "İlk incelemelere göre, bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Tabii derinlemesine incelemeler devam ediyor. Kaza da olsa maalesef devam bir savaşın yansıması. Bir an önce savaşın sonlandırılması, müzakere masasına dönülmesi her bakımından önemli." diye konuştu.

KKTC'nin TDT'ye "gözlemci üye" olmasına yönelik tepkilere ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, tepki gösteren AB'ye "Dürüst olun." çağrısı yaparak 2004'te Annan Planı'nı kabul eden KKTC'ye kısıtlamaları kaldırma sözü verildiğini ancak buna riayet edilmediğini hatırlattı.

"TÜRK YÜZYILI BAŞLADI"

"AB'nin ne hakkı var ki TDT'ye müdahale etsin." diyen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"ABD'ye de mesajımız şu; hem Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde hem de Kıbrıs'ta dengeyi bozdunuz, kantarınızın ayarı bozuldu. Dengeli olun ve uluslararası hukuktan bahsediyorsanız Yunanistan'ın ve Rum kesiminin ihlallerine bakın. Aynı şekilde biz, ABD'den de icazet alacak değiliz. Türk yüzyılı başladı, Türk baharı başladı. Dolayısıyla KKTC'nin TDT'ye üye olmasıyla bir filizin daha ortaya çıktığını, yükseldiğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan ABD'nin, özellikle AB'nin TDT üyelerine baskı yaptığını da gördük. Hatta tehdit ettiğini de gördük. Çok ciddi baskı yaptılar, her bir ülkeye notalar verdiler, mektuplar yazdılar. Ama şunu unutmasınlar; artık AB veya ABD, kim olursa olsun bu tür tehditlere boyun eğmeyen bir Türk dünyası var."

Türk dünyasının birliğinin kimsenin aleyhine olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türk dünyasının birliği, bölgenin istikrarı bakımından önemli, barış bakımından önemli. Gelin iş birliği yapalım. Tehditleri bırakın, iş birliği yapalım, herkesin yararına adımlar atalım." dedi.

Çavuşoğlu, tehditlerin Türk dünyasına etkisinin olmadığını vurgulayarak "Gereken adımlar atıldı. Bu bir başlangıç. Adım adım dahası da gelecek inşallah." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE MEKSİKA İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Meksika'nın düzensiz göç konusunda gelecek dönemde daha yakın iş birliği yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Ebrard'ın ziyaretinin, 9 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde Meksika'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olduğunu belirten Çavuşoğlu, daha önce ertelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika ziyaretinin gerçekleşmesi için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Ebrard'la Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde de birlikte olduklarını aktararak, iki ülkenin Endonezya, Güney Kore ve Avustralya ile birlikte MIKTA üyesi olduğunu vurguladı.

MIKTA'nın temellerinin 2012'de Meksika'da atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğünü ve Meksika'nın bu dönemki çalışmalara önemli destek verdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye-Meksika ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğuna ve 5 yıl aradan sonra bugün Üst Düzey Komisyon Toplantısı'nın gerçekleştiğine işaret ederek, "Bu mekanizmanın toplantılarını daha sık yapmak konusunda hemfikir olduk." dedi.

İlişkilerde ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Meksika, Latin Amerika bölgesinde bizim üçüncü ticaret ortağımız. Kolombiya, Meksika'yı geçmiş. Bizim ticaret hacmimiz geçen yıla göre artmasına rağmen üçüncü sırada ama bizim 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için biraz gayret sarf etmemiz lazım. Çünkü potansiyelimizin gerisindeyiz."

Çavuşoğlu, Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın da en son AK Parti iktidara gelmeden önce yapıldığına dikkati çekerek, bu mekanizmanın daha sık toplanarak ticareti artırma konusunda adımlar atılabileceğine vurgu yaptı.

İş forumu düzenleme konusunda da hemfikir olduklarını belirten Çavuşoğlu, en son 6 yıl önce gerçekleşen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde yeniden canlandırılacağı konusunda anlaştıklarını bildirdi.

"TÜRKİYE BURSLARI'NDAN DAHA FAZLA MEKSİKALI ÖĞRENCİNİN FAYDALANMASINI ARZU EDİYORUZ"

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ulaşımın önemli olduğunu belirterek, 3 sene önce Türk Hava Yolları Meksika'ya haftada 3 sefer yaparken, 1 Kasım itibarıyla bunun 11'e çıktığını dile getirdi.

Karşılıklı turist sayısının artmasının da önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın Meksika havaalanlarında karşılaştığı bazı zorluklar vardı. Aramızda nasıl bir mekanizma oluştururuz onu da konuştuk. Bir diyalog mekanizmasının olması faydalıdır dedik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk dizilerinin Meksika'da popüler hale gelmesiyle Türk diline, kültürüne ve Türkiye'ye ilginin arttığını vurgulayarak, başkent Mexico City'de açılan Yunus Emre Enstitüsünde yüz yüze dersler verildiğini ve buna ilginin fazla olduğunu belirtti.

"Türkiye Bursları'ndan daha fazla Meksikalı öğrencinin faydalanmasını arzu ediyoruz." diyen Çavuşoğlu, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Meksika Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Amexcid) ile bölgede önemli faaliyetlerde bulunduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, Ebrard'ı gelecek yıl 3'üncüsü düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettiğini belirterek, Meksika Dış İlişkiler Konseyi Forumu (COMEXI) ile Antalya Diplomasi Forum arasındaki iş birliğini sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

"DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDA TECRÜBE PAYLAŞIMINI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Önemli bölgesel ve küresel konuların da görüşmede masaya yatırıldığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele olsun, düzensiz göçle mücadele olsun her iki ülke için önemli konuları ele aldık. Başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelenin önemine de vurgu yaptım. Ülkelerimizin özel konumu nedeniyle düzensiz göç konusunda tecrübe paylaşımını devam ettireceğiz. Bugün bu hususta önümüzdeki dönemde daha yakın iş birliği yapmayı da kararlaştırdık."

Çavuşoğlu, Meksika'nın BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, "İçinden geçtiğimiz krizlerle dolu kritik süreçte Meksika gibi önemli bir ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nde olması önemli." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki Libya, Suriye, Somali ve Kıbrıs gibi konularda Ebrard'a bilgi verdiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna'daki gelişmeler ve tahıl anlaşmasına ilişkin perde arkası bilgileri paylaştığını da bildirdi.

Meksika'nın Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında yürütülen görüşmelerde önemli rolü bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin de iki tarafla temasları olan bir ülke olarak Meksika'ya elinden gelen desteği vereceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Meksika'ya Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANI EBRARD, BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU



Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, terör karşısında Meksika'nın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Sivil halkı tehlikeye atacak her duruma karşı Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Ebrad ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'yle ilişkileri ilerletmek için gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu vurgulayan Ebrard, ülkesinin Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi.

Ebrard, Çavuşoğlu'nun gayretleri sayesinde ilişkilerin bu noktaya geldiğine işaret ederek, iki ülkenin Güney Kore, Endonezya ve Avustralya ile birlikte MIKTA üyesi olduğunu belirtti.

İki ülke kurumlarının gerçekleştirdikleri işbirliklerine dikkati çeken Ebrard, "Biz barış istiyoruz, barış için çalışıyoruz. Barışı bulmak için Venezuela'da çalışıyoruz. Türkiye de Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapıyor. Yani ikimiz de barışçıl çözümler bulmaya çalışan ülkeleriz." diye konuştu.

Ebrard, Türkiye ve Meksika'nın arasında turizmden ticarete, yatırımdan teknolojiye pek çok alanda ilişkileri geliştirmek gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kültür, yatırımlar ve göç ortaklaşa yaptığımız çalışmalar. Kalkınma ajanslarımızın yaptığı çalışmalar da bizim için önemli. Meksika, sizlere çok güzel bir yaklaşımla ve gözle bakıyor. Biz de tabii ki ekonomilerimiz arasındaki engelleri Serbest Ticaret Anlaşması'yla aşacağımızı düşünüyoruz."

TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BULUŞACAK

Karşılıklı ticaretin daha da büyütüleceğini vurgulayan Ebrard, gelecek hafta Meksika'da düzenlenecek Pasifik İttifakı Zirvesi'nde ele alınacak konuları Çavuşoğlu'yla masaya yatırdıklarını aktardı.

Ebrard, kendisinin de yarın Türk iş insanlarıyla bir araya geleceğine değinerek, "Meksika, herhangi bir terör durumuna karşı sizinle dayanışma içerisindedir. Sivil halkı tehlikeye atacak her duruma karşı Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Toplantının soru cevap kısmında Türkiye'yle müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'na ve iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolar ticaret hacmine işaret eden Ebrard, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında bağlantılar daha kısıtlıydı. Şimdi biraz artırıyoruz. Pazarlarımız farklı ülkelere yönelikti ama burada Türkiye'nin en iyi, en önemli iş insanlarıyla bir araya geleceğim. Meksika'nın nasıl fırsatlar sunabileceğini, önümüzdeki yıllar için yatırım fırsatlarını burada tartışacağız. Kısa vadede bize karlılık sağlayacak sektörlere yöneleceğiz."

Ebrard, ticaret hacminin hızlı şekilde büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

MIKTA'ya yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ebrard, MIKTA'nın uluslararası alanda daha önemli ve yapıcı hareketler sergileyebileceğini belirterek, "BM ve başka organizasyonlarda MIKTA çok faal olacak. Başka ülkeler de katıldıkça aynı şekilde gelişecek." ifadesini kullandı.

Ebrard, barış ve işbirliği için 2023'te de adımların güçlenerek atılacağını kaydetti.