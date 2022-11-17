SON DAKİKA: Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayı: Sanık Mehmet Altun’a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

KİMLER ÖLDÜ?

Polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar hakkında açıklanan mütalaada, katil zanlısı Mehmet Altun'un olay günü soğukkanlı ve silahlı şekilde, tanınmamak için maske ve kendisine ait olmayan bir araçla maktullerin evine gittiği, diğer sanıkların "azmettirmesi" olmadan olayı gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmişti.

Sanık Altun'un "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "Yakarak mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mütalaada, diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve Ayşe Keleş'in de "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bu sanıkların da "Yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ali Keleş'in (Harun Keleş'in oğlu) delil yetersizliğinden beraati talep edilmişti.