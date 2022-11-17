İstanbul sağduyulu diplomasinin merkezi oldu! BM Genel Sekreteri Guterres: Erdoğan'a derin şükranlarımı sunuyorum
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Mısır'da yaptığı açıklamada İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi olduğunu belirtti. Guterres ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres COP27 Zirvesi sebebiyle bulunduğu Mısır'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.
İSTANBUL SAĞDUYULU BİR DİPLOMASİ MERKEZİ OLDU
Guterres, "Bu anlarda, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini bir kez daha teyit etmek istiyorum, cömert ve çok etkili çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.
Guterres açıklamasında şunları kaydetti;
"Bali'deki G20 zirvesinden Şarm El-Şeyh'teki COP 27'ye gitmek için Kahire'ye indim. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM'nin, Ukrayna tahıllarının ücretsiz ihracatına izin veren Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda İstanbul'da bir anlaşmaya vardığını öğrenmek beni derinden etkiledi. Bu anlaşmanın İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından sorunsuz bir şekilde uygulanması ve gelecek yıl da bir gıda krizinden kaçınmak için gerekli Rus gıda ve gübrelerinin ihracatının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik mümkün olan her şeyi yapmaya derin bağlılığımı ve BM'nin taahhüdünü ifade etmek istiyorum.
ERDOĞAN'A DERİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Bu anlarda, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini bir kez daha teyit etmek istiyorum, cömert ve çok etkili çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
- Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a transfer! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
- KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
- EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
- Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
- TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...
- 73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...
- Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım 2022 borsa açıklaması geldi mi? BIST 100 endeksi...
- İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?