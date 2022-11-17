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İstanbul sağduyulu diplomasinin merkezi oldu! BM Genel Sekreteri Guterres: Erdoğan'a derin şükranlarımı sunuyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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İstanbul sağduyulu diplomasinin merkezi oldu! BM Genel Sekreteri Guterres: Erdoğan’a derin şükranlarımı sunuyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Mısır'da yaptığı açıklamada İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi olduğunu belirtti. Guterres ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres COP27 Zirvesi sebebiyle bulunduğu Mısır'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL SAĞDUYULU BİR DİPLOMASİ MERKEZİ OLDU

Guterres, "Bu anlarda, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini bir kez daha teyit etmek istiyorum, cömert ve çok etkili çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

Guterres açıklamasında şunları kaydetti;

"Bali'deki G20 zirvesinden Şarm El-Şeyh'teki COP 27'ye gitmek için Kahire'ye indim. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM'nin, Ukrayna tahıllarının ücretsiz ihracatına izin veren Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda İstanbul'da bir anlaşmaya vardığını öğrenmek beni derinden etkiledi. Bu anlaşmanın İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından sorunsuz bir şekilde uygulanması ve gelecek yıl da bir gıda krizinden kaçınmak için gerekli Rus gıda ve gübrelerinin ihracatının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik mümkün olan her şeyi yapmaya derin bağlılığımı ve BM'nin taahhüdünü ifade etmek istiyorum.

ERDOĞAN'A DERİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Bu anlarda, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini bir kez daha teyit etmek istiyorum, cömert ve çok etkili çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum."

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