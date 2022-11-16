16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Endonezya'daki G20 Zirvesi sona erdi! Dikkat çeken bildirgesinde Türkiye vurgusu

Son dakika | Endonezya'daki G20 Zirvesi sona erdi! Dikkat çeken bildirgesinde Türkiye vurgusu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
ABONE OL
Son dakika | Endonezya’daki G20 Zirvesi sona erdi! Dikkat çeken bildirgesinde Türkiye vurgusu

Son dakika haberi...G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri yer aldı.

G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri yer aldı.

G20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede nükleer silah uyarısı yapılırken "Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" denildi. Ülkelere acil önlem uyarısında bulunuldu.

G20 Sonuç Bildirgesi'nde yer alan ifadeler

Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.

Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI
Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA