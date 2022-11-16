Son dakika | Endonezya'daki G20 Zirvesi sona erdi! Dikkat çeken bildirgesinde Türkiye vurgusu
Son dakika haberi...G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri yer aldı.
G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri yer aldı.
G20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede nükleer silah uyarısı yapılırken "Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" denildi. Ülkelere acil önlem uyarısında bulunuldu.
G20 Sonuç Bildirgesi'nde yer alan ifadeler
Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.
Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz.
DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI
Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.
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