Son dakika | Endonezya’daki G20 Zirvesi sona erdi! Dikkat çeken bildirgesinde Türkiye vurgusu

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.

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