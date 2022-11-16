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Afrin'i kana bulayacaklardı: PKK'lı teröristleri EGM yakaladı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Afrin’i kana bulayacaklardı: PKK’lı teröristleri EGM yakaladı

Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandı.

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