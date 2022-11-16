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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar! Aralarında FETÖ'den ihraç edilenler de var

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Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar! Aralarında FETÖ’den ihraç edilenler de var

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı. FETÖ mensuplarından birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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